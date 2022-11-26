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Краще зрозуміють шлях біженців: українські прикордонники допомагатимуть колегам в Естонії

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Естонія, Субота 26 листопада 2022 18:39
Краще зрозуміють шлях біженців: українські прикордонники допомагатимуть колегам в Естонії Фото: українські прикордонники почали працювати в Естонії (flickr by Shane MacClure)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 26 листопада, українські прикордонники розпочали роботу на східному кордоні Естонії. Вони допомагають місцевим колегам та за необхідності беруть участь в опитуванні тих, хто перетинає кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови відділу прикордонної охорони Департаменту поліції та прикордонної охорони Егерта Бєлічова, яку приводить ERR.

Як зазначається, п’ять українських прикордонників працюють на прикордонних пунктах Нарва та Лухамаа. Українські фахівці суттєво допоможуть естонським прикордонникам, що дозволить швидше ухвалювати рішення про дозвіл перетинати кордон та швидше надавати допомогу біженцям.

"Нашим прикордонникам і чиновникам Frontex, що допомагають їм, на східному кордоні доводиться нелегко: щодня серед сотень людей вони повинні виділяти тих, хто дійсно рятується втечею від війни, і тих, хто не має права приїжджати до Естонії. Українські прикордонники можуть допомогти нам знаннями та інформацією ", - заявив Бєлічов.

Українські колеги працюватимуть в Естонії спочатку місяць, після чого буде ухвалено рішення про продовження їхнього відрядження. Прикордонники Естонії зможуть скористатися досвідом українських колег і краще зрозуміти шлях біженців, які прибувають з України.

Нагадаємо, що раніше Естонія дозволила українським спеціалістам працювати на своїх прикордонних пунктах.

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Естонія прикордонники
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