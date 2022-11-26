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Лучше поймут путь беженцев: украинские пограничники будут помогать коллегам в Эстонии

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Эстония, Суббота 26 ноября 2022 18:39
Лучше поймут путь беженцев: украинские пограничники будут помогать коллегам в Эстонии Фото: украинские пограничники начали работать в Эстонии (flickr by Shane MacClure)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 26 ноября, украинские пограничники приступили к работе на восточной границе Эстонии. Они помогают местным коллегам и при необходимости участвуют в опросе пересекающих границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы отдела пограничной охраны Департамента полиции и пограничной охраны Эгерта Беличева, которое приводит ERR.

Пять украинских пограничников работают на пограничных пунктах Нарва и Лухамаа. Украинские специалисты существенно помогут эстонским пограничникам, что позволит быстрее принимать решение о разрешении пересекать границу и оказывать помощь беженцам.

"Нашим пограничникам и помогающим им Frontex на восточной границе приходится нелегко: ежедневно среди сотен людей они должны выделять тех, кто действительно спасается бегством от войны, и тех, кто не имеет права приезжать в Эстонию. Украинские пограничники могут помочь нам знаниями и информацией", - заявил Беличев.

Украинские коллеги будут работать в Эстонии сначала месяц, после чего будет принято решение о продлении их командировки. Пограничники Эстонии смогут воспользоваться опытом украинских коллег и лучше понять путь прибывающих из Украины беженцев.

Напомним, что ранее Эстония разрешила украинским специалистам работать на своих пограничных пунктах.

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