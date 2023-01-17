Краще не стане. YASNO прогнозує продовження аварійних відключень в Києві

Дефіцит електроенергії у Києві залишається суттєвим. У столиці продовжуються екстренні відключення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.
"Дефіцит залишається суттєвим. Київ сьогодні мав обмеження в 952 МВт. Цих лімітів недостатньо, щоб перейти з екстрених відключень, до планових, стабілізаційних. Графіки не діють", - написав Коваленко.
За його словами, на завтра прогнозовані обмеження такі ж, як і сьогодні. Сказати, чи втримаємося ми у графіках завтра, поки важко.
Також гендиректор YASNO пояснив, чому обсяги споживання електроенергії не зменшуються, хоча всі намагаються економити і за вікном потеплішало.
"Найбільш імовірно, справа у відкладеному споживанні, коли після відновлення постачання ми починаємо "надолужувати". Заряджаємо те, що сіло, робимо щось, що не встигли, поки світла не було. І це нормально. Як тільки ліміти від "Укренерго" стануть більші і ми зможемо повернутися до графіків, то і відкладений попит почне спадати", - зазначив Коваленко.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що ситуація із електроенергією у Києві залишається складною. Світло відключають в усіх сірих зонах графіка.
Також раніше ми писали, що у ДТЕК раніше повідомляли, що українцям варто готуватися до "важких днів", оскільки РФ під час останньої атаки завдала суттєвих ушкоджень електромережі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.