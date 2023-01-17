Лучше не станет. YASNO прогнозирует продолжение аварийных отключений в Киеве

"Дефицит остается существенным. Киев сегодня имел ограничения в 952 МВт. Этих лимитов недостаточно, чтобы перейти из экстренных отключений, к плановым, стабилизационным. Графики не действуют", - написал Коваленко.

По его словам, на завтра прогнозируемые ограничения такие же, как сегодня. Сказать, удержимся ли мы в графиках завтра, пока сложно.

Также гендиректор YASNO объяснил, почему объемы потребления электроэнергии не уменьшаются, хотя все пытаются экономить и за окном стало теплее.

"Вероятнее всего, дело в отложенном потреблении, когда после возобновления поставок мы начинаем "наслаждаться". Заряжаем то, что село, делаем что-то, что не успели, пока света не было. И это нормально. Как только лимиты от "Укрэнерго" станут больше и мы сможем вернуться к графикам, и отложенный спрос начнет спадать", - отметил Коваленко.