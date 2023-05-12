UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Краще, ніж було". Кабмін взявся за відновлення Циркунів під Харковом

Фото: Кабмін взявся за відновлення Циркунів під Харковом (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Село Циркуни у Харківській області будуть відновлювати за новою програмою. Населений пункт стане частиною пілотного проєкту комплексного відновлення за принципом "краще, ніж було".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.

Глава уряду провів нараду у Циркунах, які звільнили від російських окупантів рік тому.

"Оглянули сьогодні наслідки руйнувань, які лишила після себе Росія. Зокрема, Циркунівський ліцей, будівлі якого понад 100 років", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр заслухав голів ОВА та громади щодо відновлення та розмінування. Кабмін планує, щоб ці два процеси відбувалися одночасно, тому ДСНС і дотичні структури отримали відповідні доручення.

Шмигаль також дав доручення Мінінфраструктури та Агентству з відновлення розробити план для поетапного відновлення. Мета пілотного проєкту - відбудувати у Циркунах не окремі об'єкти, а комплексно відбудувати село за сучасними стандартами.

"Спершу мають бути ЦНАП, заклади медицини й освіти. З головою громади обговорили наповнення реєстру пошкодженого та зруйнованого майна. Місцева влада має прискоритися", - зазначив глава уряду.

Нагадаємо, наприкінці квітня Кабмін затвердив постанову про новітнє відновлення зруйнованих війною населених пунктів.

Частиною програми стали Бородянка та Мощун (Київська область), Тростянець (Сумська область), Посад-Покровське (Херсонська область), Ягідне (Чернігівська область) та Циркуни (Харківська область).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Прем'єр-міністрхарковДенис Шмигаль