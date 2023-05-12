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"Краще, ніж було". Кабмін взявся за відновлення Циркунів під Харковом

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Циркуни, П'ятниця 12 травня 2023 15:20
"Краще, ніж було". Кабмін взявся за відновлення Циркунів під Харковом Фото: Кабмін взявся за відновлення Циркунів під Харковом (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Село Циркуни у Харківській області будуть відновлювати за новою програмою. Населений пункт стане частиною пілотного проєкту комплексного відновлення за принципом "краще, ніж було".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.

Глава уряду провів нараду у Циркунах, які звільнили від російських окупантів рік тому.

"Оглянули сьогодні наслідки руйнувань, які лишила після себе Росія. Зокрема, Циркунівський ліцей, будівлі якого понад 100 років", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр заслухав голів ОВА та громади щодо відновлення та розмінування. Кабмін планує, щоб ці два процеси відбувалися одночасно, тому ДСНС і дотичні структури отримали відповідні доручення.

Шмигаль також дав доручення Мінінфраструктури та Агентству з відновлення розробити план для поетапного відновлення. Мета пілотного проєкту - відбудувати у Циркунах не окремі об'єкти, а комплексно відбудувати село за сучасними стандартами.

"Спершу мають бути ЦНАП, заклади медицини й освіти. З головою громади обговорили наповнення реєстру пошкодженого та зруйнованого майна. Місцева влада має прискоритися", - зазначив глава уряду.

Нагадаємо, наприкінці квітня Кабмін затвердив постанову про новітнє відновлення зруйнованих війною населених пунктів.

Частиною програми стали Бородянка та Мощун (Київська область), Тростянець (Сумська область), Посад-Покровське (Херсонська область), Ягідне (Чернігівська область) та Циркуни (Харківська область).

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Прем'єр-міністр харков Денис Шмигаль
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