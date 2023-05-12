"Лучше, чем было". Кабмин взялся за восстановление Циркунов под Харьковом

Село Циркуны в Харьковской области будут восстанавливать по новой программе. Населенный пункт станет частью пилотного проекта комплексного восстановления по принципу "лучше, чем было".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

Глава правительства провел совещание в Циркунах, которые освободили от российских оккупантов год назад.

"Осмотрели сегодня последствия разрушений, которые оставила после себя Россия. В частности, Циркуновский лицей, зданию которого более 100 лет", - отметил Шмыгаль.

Премьер заслушал глав ОВА и общины по восстановлению и разминированию. Кабмин планирует, чтобы эти два процесса происходили одновременно, поэтому ГСЧС и касающиеся структуры получили соответствующие поручения.

Шмыгаль также дал поручение Мининфраструктуры и Агентству по восстановлению разработать план поэтапного восстановления. Цель пилотного проекта - отстроить в Циркунах не отдельные объекты, а комплексно отстроить село по современным стандартам.

"Сначала должны быть ЦПАУ, учреждения медицины и образования. С главой общины обсудили наполнение реестра поврежденного и разрушенного имущества. Местные власти должны ускориться", - отметил глава правительства.

Напомним, в конце апреля Кабмин утвердил постановление о новом восстановлении разрушенных войной населенных пунктов.

Частью программы стали Бородянка и Мощун (Киевская область), Тростянец (Сумская область), Посад-Покровское (Херсонская область), Ягодное (Черниговская область) и Циркуны (Харьковская область).

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