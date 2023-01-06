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"Краще натовських". Лукашенко похвалився білоруськими аптечками та передав їх армії РФ

Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко похвалився білоруськими армійськими аптечками та передав російським військам аж п'ять вантажівок із медичними засобами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі.

Білоруський диктатор відвідав полігон Обуз-Леснівський, де розташовуються російські війська. Він похвалився новою білоруською аптечкою, яку нібито розробили після зауваження його сина.

"Це син мій молодший приніс мені натовську аптечку і нашу. Каже: "Тату, ну це що таке?". Почав розгортати... Я почав розглядати в деталях: натовська, українська, польська (аптечка - ред.), але вони на базі натовських, і російська, білоруська. Ті практичніші", - сказав Лукашенко.

Він заявив, що потім у Білорусі розробили нові аптечки "краще натовських", які його син схвалив.

"І ось вони за пару місяців зробили аптечку кращою за натовську. Коли я приніс малому, кажу, ну подивися. Він розгорнув, вранці мені приніс: так, ця, каже, краще", - запевнив білоруський диктатор.

Аптечки випускає мінське підприємство "Асомедіка", укомплектовані вони також білоруськими засобами.

Під час відвідин полігону Лукашенко сказав, що передає російській армії велику партію індивідуальних аптечок. Розмір партії не вказано, але на відео видно п'ять вантажівок із коробками.

Фото: білоруські аптечки, які за словами Лукашенка, "кращі за натовські" (t.me/modmilby)

Нагадаємо, у Міноборони Білорусі сьогодні повідомили, що отримали нову партію російської техніки у рамках "Союзної держави" . За даними аналітиків, до Білорусі прибуло щонайменше 50 одиниць техніки.

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