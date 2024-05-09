Краще кросоверів: ТОП-5 повнопривідних універсалів

У модельних лінійках провідних автовиробників можна легко знайти повноприводну версію універсала C- чи D-класу. Чим вони відрізняються від компактного чи середньорозмірного кросовера?

Універсал 4х4 чи кросовер?

Почати треба з того, що і універсали, і невеликі кросовери зазвичай побудовані на “легковій” платформі одного і того ж класу. Тобто за міцністю і витривалістю вони часто на одному рівні, а то ще й універсал може виявитись довговічнішим через те, що має легший і компактнішій кузов, який менше навантажує ходову і силовий агрегат. Але про все по порядку.

Отже, у порівнянні з кросоверами плюси універсалів такі:

Легший кузов. Цей факт тягне за собою декілька інших плюсів;

Менше споживання пального (не завжди, але часто). Зрозуміло, що легша машина з кращою аеродинамікою має менший апетит;

Більший багажник. Це не обов’язково, але майже завжди універсал має довший задній звис і менші колісні арки, які обмежують корисний об’єм кузова;

Дешевше утримання. Більш масивний кросовер на багатьох СТО, шиномонтажах і автомийках з радістю класифікують як “джип” і виставляють його власнику більші рахунки – в той час як універсалів (всього лише варіацій на тему седана) це не стосується.

З свого боку, кросоверам теж є що протиставити повноприводним універсалам. Можна говорити про такі переваги кросоверів:

Більш представницький вигляд. Високий і в цілому масивніший автомобіль сприймається як більш поважний, хоча б він і був нижче за певний універсал за ціновим сегментом;

Краща придатність до розбитого асфальту. Завдяки більшим колесам і часто – вищому профілю шин кросвери більш сміливо рухаються по вибоїнам;

Вища посадка за кермом. Велика кількість водіїв вважає це плюсом, адже так краще видно дорогу. Крім того, на високо розташоване крісло зручніше сідати з вулиці – не треба нахилятись та присідати.

Певно, коли ми вже говоримо про машини 4х4, варто окремо сказати про прохідність. Слід визнати, що в обох машин вона така собі – бо їхня трансмісія і ходова частина призначені швидше не для бездоріжжя, а для м’якого грунту та слизької поверхні: неприбраного комунальниками снігу, мокрої трави, путівця після літнього дощика… Щоправда, у багатьох кросоверів буде кращою геометрична прохідність – за рахунок коротких звисів і відповідно, більших кутів в’їзду та з’їзду.

Audi A4 Allroad Quattro (2009–2016 рр.)

Одна з "найжирніших" машин у нашій добірці випускалася лише у "кросоверному" стайлінгу – в захисному пластиковому обвісі, а головне – з збільшеним до 18 см кліренсом. У моделі щедро і добротно оздоблений салон, але як на нас, найцікавіше в Audi A4 Allroad Quattro – вибір двигунів: 2,0 л бензин, 2,0 л дизель, а на додачу – 3,0-літрова дизельна "шістка" (240 – 272 к.с.). Коробки передач як механічні, так і преселективні роботи S-tronic.

Volkswagen Golf Variant 4Motion (2013–2020 рр.)

П’ятидверний універсал "сьомого" Golf в Європі називався Golf 4Motion, а Америці – Golf SportWagen 4х4. Крім того, є цікава повноприводна підверсія, майже кросовер, з назвою Golf Alltrack – з піднятою підвіскою, пластиковим облицюванням кузова та захисним екраном під переднім бампером. Європейські Golf 4Motion оснащувалися тільки дизельними моторами 1,6 л (105 л. с.) та 2,0 л (150 л. с.), американські повнопривідні Golf Sportwagen і Golf Alltrack мають бензиновий 1.8 TSI, як з "механікою", так і з автоматичною коробкою DSG. У нашому у огляді це одна з найменших за габаритами модель (довжина 4,56–4,68 м), хоча з місткістю в неї проблем немає.

Skoda Octavia A7 Combi 4х4 (2013–2020 рр.)

Хотілося б сказати, що це найдешевша модель в цій компанії, але можемо помилитись. Бо через популярність в Україні моделі Octavia взагалі ціна на всі її версії тримається на досить високому рівні. Мотори бензиновий (1.8 TSI) і дизельні (1.6 і 2.0 TDI), коробки – "ручка" чи "робот" DSG на вибір. Як і старший брат по материнському концерну, повноприводна Octavia A7 має "позашляхове" виконання – ліфтовану модифікацію Scout. Вона найдорожча в сімействі "Октавій", бо крім зовнішнього пластикового обвісу завжди має багате оснащення і найпотужніші мотори, бензинові і дизельні (150 – 184 к.с., 7,8 с до 100 км/год). Коробки передач – і "механіка", і "автомати".

Volvo XC70 (2007–2016 рр.)

Один з класиків у жанрі повноприводних універсалів поєднує в собі високий комфорт з міцною і надійною конструкцією. Взагалі базовий для цієї моделі універсал Volvo V70 третього покоління міг мати трансмісію 4х4 і в звичайному, "не кросоверному" виконанні. Але по світу більше відома саме окрема модель XC70 – із збільшеним кліренсом і пластиковим обвісом по периметру кузова. Набір двигунів може вразити навіть фанатів повнорозмірної класики: крім банальних “четвірок” тут бензинові "шістки" та дизельні "п’ятірки", причому всі рядні (163 – 304 к.с.).

Subaru Outback (2014–2020 рр.)

Визнаний авторитет повного приводу в легковому сегменті випускає універсали вже у шостому поколінні, але тут ми поговоримо про більш поширену в Україні п’яту генерацію. В якій модель сильно наблизилася розмірами (довжина 4,8 м) і формами кузова до кросовера. Власні родзинки "Аутбека" – славнозвісні опозитні двигуни (2,0 – 2,5 – 3,6 л, 148 – 256 к.с.), в тому числі і один дизельний. Трансмісію можна обрати суто механічну, можна – автоматичну, з безступеневим варіатором CVT. Subaru Outback цього покоління в нашій країні продається чимало, причому, як не дивно, трапляються екземпляри з інстальованим ГБО, що дещо ламає давній стереотип про спортивний імідж субарівських "опозитників".

Якщо коротко

Обираючи вживаний універсал з повним приводом, майте на увазі, що в розвинених країнах перші власники нерідко купують такі моделі для інтенсивної, часто комерційної експлуатації – щоб бути більш впевненим у дорозі за будь-якої погоди. А це означає, що привезений з Європи універсал 4х4 може бути в гіршому стані, ніж такий самий моноприводний. Тобто треба бути готовим до серйозних ремонтів або наполегливо шукати добре збережений екземпляр.