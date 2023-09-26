Краса у твоїх руках: в застосунку EVA з’явились можливості, на які чекали користувачі

У вересні 2023 року лінія магазинів EVA представила свіжу версію мобільного застосунку, який перетворився на повнофункціональний зручний інструмент для онлайн- і офлайн- покупок.

В актуальній версії реалізували повну інтеграцію з EVA.UA. «Переглядати та замовляти товари віднині можна у самому застосунку. Це логічне продовження розвитку платформи EVA.UA. Тепер нашим клієнтам доступний повноцінний нативний функціонал онлайн-магазину: пошук, дерево каталогу, лістинг товару, картка товару, корзина, чекаут, історія замовлень», – розповідає керівник напряму маркетингу інтернет-магазину EVA.UA Руслан Сазонов. Серед інших переваг нового релізу – вища швидкість завантаження, оновлений дизайн з більш зручним нативним меню.

Завдяки застосунку користувачі можуть також:

контролювати стан бонусного рахунку та користуватися віртуальною картою програми лояльності «EVA МОЗАЇКА»;

дізнаватись про актуальні акції та пропозиції, як в мережі магазинів EVA, так і в онлайн-магазині EVA.UA;

використовувати персональні акційні купони;

легко знайти найближчий магазин EVA за адресою чи геолокацією;

за допомогою сканера штрихкоду перевірити наявність та ціну потрібного товару (відтепер не тільки в EVA, а й на EVA.UA);

робити попередні замовлення в найближчій EVA через «EVA клік».

Крім того, учасники програми лояльності, що зробили за місяць покупки на загальну суму від 500 або 1000 грн, відтепер мають змогу обрати на наступний місяць відповідно 1 або 2 категорії товарів, з придбання яких отримають персональний кешбек 25% у вигляді бонусів.

Перший реліз мобільного застосунку EVA відбувся у жовтні 2019 року. Розробка та подальше вдосконалення цього продукту – робота inhouse-команди, яка на початку складалася лише з 4 спеціалістів, а наразі нараховує 12 людей. «Зараз ми маємо близько 3 млн встановлень та близько 650 тис. активних користувачів на місяць. Наш застосунок займає 12 місце в Google Play Market (категорія «Покупки») з середньою оцінкою 4,5 та 13 місце в Apple Store (категорія «Покупки») з оцінкою 4,8. Близько 120 тис. транзакцій на місць здійснюються з використанням QR картки лояльності з застосунку», – поділилася керівниця напряму digital-продуктів і просування ВТМ Анна Гладіревська.

В планах команди на найближчий час – збільшення активної аудиторії, покращення показників у сторах та подальше вдосконалення застосунку як омніканального продукту, завдяки якому клієнти EVA та EVA.UA максимально комфортно та швидко закривають свої потреби.