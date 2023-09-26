Краса у твоїх руках: в застосунку EVA з’явились можливості, на які чекали користувачі

У вересні 2023 року лінія магазинів EVA представила свіжу версію мобільного застосунку, який перетворився на повнофункціональний зручний інструмент для онлайн- і офлайн- покупок.
В актуальній версії реалізували повну інтеграцію з EVA.UA. «Переглядати та замовляти товари віднині можна у самому застосунку. Це логічне продовження розвитку платформи EVA.UA. Тепер нашим клієнтам доступний повноцінний нативний функціонал онлайн-магазину: пошук, дерево каталогу, лістинг товару, картка товару, корзина, чекаут, історія замовлень», – розповідає керівник напряму маркетингу інтернет-магазину EVA.UA Руслан Сазонов. Серед інших переваг нового релізу – вища швидкість завантаження, оновлений дизайн з більш зручним нативним меню.
Крім того, учасники програми лояльності, що зробили за місяць покупки на загальну суму від 500 або 1000 грн, відтепер мають змогу обрати на наступний місяць відповідно 1 або 2 категорії товарів, з придбання яких отримають персональний кешбек 25% у вигляді бонусів.
Перший реліз мобільного застосунку EVA відбувся у жовтні 2019 року. Розробка та подальше вдосконалення цього продукту – робота inhouse-команди, яка на початку складалася лише з 4 спеціалістів, а наразі нараховує 12 людей. «Зараз ми маємо близько 3 млн встановлень та близько 650 тис. активних користувачів на місяць. Наш застосунок займає 12 місце в Google Play Market (категорія «Покупки») з середньою оцінкою 4,5 та 13 місце в Apple Store (категорія «Покупки») з оцінкою 4,8. Близько 120 тис. транзакцій на місць здійснюються з використанням QR картки лояльності з застосунку», – поділилася керівниця напряму digital-продуктів і просування ВТМ Анна Гладіревська.
В планах команди на найближчий час – збільшення активної аудиторії, покращення показників у сторах та подальше вдосконалення застосунку як омніканального продукту, завдяки якому клієнти EVA та EVA.UA максимально комфортно та швидко закривають свої потреби.