У Краматорську збільшилася кількість постраждалих через удар по готелю

Що ще відомо про обстріл Краматорська

Цієї ночі окупанти завдали ракетного удару по одному з найбільших міст Донецької області - Краматорську. Ціллю ворога був готель "Сапфір". Також була пошкоджена багатоповерхівка, розташована поруч.

Прокуратура повідомила, що окупанти використали балістичні ракети "Іскандер-М". Під завалами опинилася людина.

Як відомо, внаслідок обстрілу постраждали іноземні журналісти. У момент обстрілу у готелі була команда Reuters з шести людей. Агенція повідомила, що двоє членів команди постраждали, один вважається зниклим. За даними ОВА, під завалами перебуває журналіст з Великої Британії.

Також через російський удар постраждала польська журналістка Моніка Андрушевська. Вона їхала в автомобілі під час обстрілу і отримала незначні травми.

Детальніше про наслідки обстрілу Краматорська - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.