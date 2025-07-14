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У Краматорську з-під варти втекли четверо російських полонених, - джерела

Понеділок 14 липня 2025 15:53
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У Краматорську з-під варти втекли четверо російських полонених, - джерела Ілюстративне фото: у Краматорську з-під варти втекли четверо російських полонених (GettyImages)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

У понеділок, 14 липня, четверо полонених з російських окупаційних військ втекли від конвою у Краматорську Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За даними джерел, полонені розшукуються працівниками Краматорського районного управління поліції - окупанти можуть ховатись у приватному секторі на околицях міста. Ймовірно, втікачі збираються заволодіти автотранспортом і рухатись далі

У випадку, якщо втікачів виявлять цивільні, вони повинні звертатися в чергову частину Краматорського районного управління поліції за номером +38 (050) 988 05 93.
У Краматорську з-під варти втекли четверо російських полонених, - джерела

Захоплення полонених РФ

Раніше ми писали, що десантники взяли в полон десять військових РФ на Курському напрямку.

Окрім цього бійці Сил спецоперацій ЗСУ взяли в полон кілька десятків російських морпіхів у Курській області. При цьому військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ полонили, коли в країні-агресорі відзначають день морської піхоти.

А ось воїни 8-го полку ССО ЗСУ здійснили наліт на позиції військ РФ у Курській області. Тоді було ліквідовано 10 окупантів, ще трьох взято в полон.

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Краматорськ Війна в Україні
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