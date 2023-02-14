В Краматорську та Костянтинівці чутно вибухи

Як повідомляють місцеві жителі, у Краматорську вибух було чути з північного боку, зараз там у небо підіймається дим.



У Костянтинівці в місцевих Telegram-каналах пишуть про "приліт" у промзону. В одному з них зазначають, що "прилетіло" в центр міста, у людне місце. Чи є постраждалі, поки що невідомо.