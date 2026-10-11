У Краматорську розширили зону обовʼязкової евакуації дітей

Евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. До роботи залучені місцеві військові адміністрації, поліція, рятувальники та служба у справах дітей.

Людей супроводжуватимуть на всіх етапах - від виїзду до приймального пункту і подальшого розміщення у безпечніших регіонах.

"Безпекова ситуація погіршується, і чекати, поки небезпека прийде безпосередньо до вашого будинку, - надто великий ризик. Особливо коли йдеться про дітей", - наголосив Філашкін.

Повний перелік вулиць, з яких евакуюють дітей, - за посиланням.