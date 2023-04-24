У Краматорську пролунало два вибухи

У Краматорську Донецької області сьогодні вночі, 24 квітня, пролунало два гучні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.
Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомляється. Незадовго до вибухів у регіоні було оголошено повітряну тривогу. Жителів регіону до закінчення тривоги просять залишатися в укриттях, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".
Нагадаємо, що у п'ятницю, 14 квітня, російські військові обстріляли житлові квартали Краматорська на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки постраждали житлові квартали.
Раніше повідомлялося, що російські війська 14 квітня вночі вдарили по Слов'янську Донецької області із С-300. Постраждала громадянська інфраструктура.
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