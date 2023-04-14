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Окупанти обстріляли Краматорськ та Костянтинівку: постраждали багатоповерхівки

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Донецька область, П'ятниця 14 квітня 2023 17:53
Окупанти обстріляли Краматорськ та Костянтинівку: постраждали багатоповерхівки Фото: Окупанти обстріляли Краматорськ та Костянтинівку (facebook.com/kramatorsk.rada)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 14 квітня, російські військові обстріляли Краматорськ та Костянтинівку у Донецькій області. Внаслідок атаки постраждали багатоповерхові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Краматорської міської ради.

"Росія обстріляла Краматорськ. Руйнувань зазнав гаражний кооператив, пошкоджено скління закладу освіти та кількох багатоквартирних будинків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалих внаслідок атаки окупантів нема.

"Суспільне" повідомило, що окупанти також обстріляли Костянтинівку.

"Тип ракети встановлюється. Травмованих та загиблих немає. Пошкоджені дві не житлові будівлі", - сказав начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Олексій Рослов.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 14 квітня, російські військові обстріляли житлові квартали Слов'янська у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина.

До цього повідомлялось, що російські війська минулої ночі вдарили по Слов'янську Донецької області з С-300. Постраждала цивільна інфраструктура.

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