Окупанти обстріляли Краматорськ та Костянтинівку: постраждали багатоповерхівки

У п'ятницю, 14 квітня, російські військові обстріляли Краматорськ та Костянтинівку у Донецькій області. Внаслідок атаки постраждали багатоповерхові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Краматорської міської ради.

"Тип ракети встановлюється. Травмованих та загиблих немає. Пошкоджені дві не житлові будівлі", - сказав начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Олексій Рослов.

"Суспільне" повідомило , що окупанти також обстріляли Костянтинівку.

"Росія обстріляла Краматорськ. Руйнувань зазнав гаражний кооператив, пошкоджено скління закладу освіти та кількох багатоквартирних будинків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 14 квітня, російські військові обстріляли житлові квартали Слов'янська у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина.

До цього повідомлялось, що російські війська минулої ночі вдарили по Слов'янську Донецької області з С-300. Постраждала цивільна інфраструктура.

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