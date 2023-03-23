У Краматорську пролунали два вибухи

У Краматорську Донецької області сьогодні вночі, 23 березня, було чути два вибухи, в регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.

Офіційна інформація про причини та наслідки вибухів поки не повідомлялася. Жителів регіону до закінчення повітряної тривоги просять залишатися в сховищах, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".

Раніше повідомлялося, що вранці у понеділок, 20 березня, російські окупанти обстріляли Авдіївку, а напередодні ввечері – Краматорськ Донецької області. Під обстрілом опинилися будинки, є пошкодження на території АКХЗ.

Нагадаємо, що СБУ у Краматорську затримала чергового зрадника. Він коригував російський ракетний удар по місцевій школі.

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