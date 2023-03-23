ua ru
Чт, 23 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Краматорську пролунали два вибухи

Новость на русском →
Четвер 23 березня 2023 00:53
У Краматорську пролунали два вибухи Фото: вибухи у Краматорську пролунали вночі 23 березня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Краматорську Донецької області сьогодні вночі, 23 березня, було чути два вибухи, в регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.

Офіційна інформація про причини та наслідки вибухів поки не повідомлялася. Жителів регіону до закінчення повітряної тривоги просять залишатися в сховищах, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".

У низці східних областей України оголошено повітряну тривогу.

У Краматорську пролунали два вибухи

Раніше повідомлялося, що вранці у понеділок, 20 березня, російські окупанти обстріляли Авдіївку, а напередодні ввечері – Краматорськ Донецької області. Під обстрілом опинилися будинки, є пошкодження на території АКХЗ.

Нагадаємо, що СБУ у Краматорську затримала чергового зрадника. Він коригував російський ракетний удар по місцевій школі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Краматорськ Донецька область вибухи Вторгнення Росії до України
NEWS
Джанкойський вузол. Навіщо Україна вдарила по ньому та як це допоможе звільнити Крим
Джанкойський вузол. Навіщо Україна вдарила по ньому та як це допоможе звільнити Крим
DAILY
Олександр Ткаченко: В "хороших росіян" не вірю, але є корисні, які засуджують Путіна
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: В "хороших росіян" не вірю, але є корисні, які засуджують Путіна