В Краматорске прозвучали два взрыва

В Краматорске Донецкой области сегодня ночью, 23 марта, были слышны два взрыва, в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Официальная информация о причинах и последствиях взрывов пока не сообщалась. Жителей региона до окончания воздушной тревоги просят оставаться в убежищах, или по возможности соблюдать правило "двух стен".

Ранее сообщалось, что утром в понедельник, 20 марта, российские оккупанты обстреляли Авдеевку, а накануне вечером - Краматорск Донецкой области. Под обстрелом оказались дома, есть повреждения на территории АКХЗ.

Напомним, что СБУ в Краматорске задержала очередного предателя. Он корректировал российский ракетный удар по местной школе.

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