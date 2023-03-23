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В Краматорске прозвучали два взрыва

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Четверг 23 марта 2023 00:53
В Краматорске прозвучали два взрыва Фото: взрывы в Краматорске прозвучали ночью 23 марта (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Краматорске Донецкой области сегодня ночью, 23 марта, были слышны два взрыва, в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Официальная информация о причинах и последствиях взрывов пока не сообщалась. Жителей региона до окончания воздушной тревоги просят оставаться в убежищах, или по возможности соблюдать правило "двух стен".

В ряде восточных областей Украины объявлена воздушная тревога.

В Краматорске прозвучали два взрыва

Ранее сообщалось, что утром в понедельник, 20 марта, российские оккупанты обстреляли Авдеевку, а накануне вечером - Краматорск Донецкой области. Под обстрелом оказались дома, есть повреждения на территории АКХЗ.

Напомним, что СБУ в Краматорске задержала очередного предателя. Он корректировал российский ракетный удар по местной школе.

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