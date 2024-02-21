У Краматорську продовжують пошуки на місці обстрілу: під завалами може бути людина

Нагадаємо, внаслідок ранкових обстрілів Донецької області 21 лютого загинула одна людина. Окупанти здійснили атаку на село Костянтинівка в Покровському районі.

Крім цього, 21 лютого російські війська обстріляли Донецьку область. Один із дронів атакував будівлю, де перебували рятувальники, що призвело до поранення чотирьох осіб. Згідно з повідомленням, "один із безпілотників вразив будівлю, де проживали рятувальники. Постраждали 4 співробітники ДСНС".

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