За її словами, через загрозу російських атак бригади медичної евакуації не можуть виїжджати в окремі райони міста.



Елсбернд розповіла, що бачила в лікарні поранених у термоковдрах. Маломобільних людей із районів, куди не можуть дістатися медичні бригади, забирають волонтери. Вони доправляють їх туди, де людей можуть прийняти спеціалізовані служби.



За словами Елсбернд, такі виїзди потребують більше часу. Переміщення може завдавати людям болю, а через загрозу атак волонтери змушені діяти швидко.