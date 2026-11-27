Статистика эвакуаций

Только в течение 2025 года Universal Aid Ukraine эвакуировала из опасных районов 1200 гражданских.

В настоящее время команды организации работают в Краматорске, Славянске, Малотарановке, Дружковке, а также на Днепропетровщине.

Ранее РБК-Украина в своем репортаже уже рассказывало, как из Донбасса, в том числе и Краматорска, эвакуируют людей.