В Краматорську чути вибухи

В Краматорську Донецької області пролунало декілька вибухів.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Сьогодні, 20 травня, в Краматорську було чутно звуки вибухів. Місцеві жителі повідомляють, що станом на 16:40 було зафіксовано 3 вибухи.
В області на момент вибухів тривала повітряна тривога.
Зауважимо, що це вже вдруге за сьогодні було зафіксовано вибухи в Краматорську. Вперше росіяни атакували місто вночі.
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