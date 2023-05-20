В Краматорську чути вибухи

Сьогодні, 20 травня, в Краматорську було чутно звуки вибухів. Місцеві жителі повідомляють, що станом на 16:40 було зафіксовано 3 вибухи.

В області на момент вибухів тривала повітряна тривога.

Зауважимо, що це вже вдруге за сьогодні було зафіксовано вибухи в Краматорську. Вперше росіяни атакували місто вночі.

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