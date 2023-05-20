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В Краматорську чути вибухи

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Краматорськ, Субота 20 травня 2023 16:39
В Краматорську чути вибухи Фото: в Краматорську пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

В Краматорську Донецької області пролунало декілька вибухів.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Сьогодні, 20 травня, в Краматорську було чутно звуки вибухів. Місцеві жителі повідомляють, що станом на 16:40 було зафіксовано 3 вибухи.

В Краматорську чути вибухи

В області на момент вибухів тривала повітряна тривога.

Зауважимо, що це вже вдруге за сьогодні було зафіксовано вибухи в Краматорську. Вперше росіяни атакували місто вночі.

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