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В Краматорске слышны взрывы

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Краматорск, Суббота 20 мая 2023 16:39
В Краматорске слышны взрывы Фото: в Краматорске раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Краматорске Донецкой области прогремело несколько взрывов.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

Сегодня, 20 мая, в Краматорске были слышны звуки взрывов. Местные жители сообщают, что по состоянию на 16:40 было зафиксировано 3 взрыва.

В Краматорске слышны взрывы

В области на момент взрывов была воздушная тревога.

Заметим, что это уже второй раз за сегодняшний день были зафиксированы взрывы в Краматорске. Впервые россияне атаковали город ночью.

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