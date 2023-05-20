В Краматорске слышны взрывы

В Краматорске Донецкой области прогремело несколько взрывов.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

Сегодня, 20 мая, в Краматорске были слышны звуки взрывов. Местные жители сообщают, что по состоянию на 16:40 было зафиксировано 3 взрыва.

В области на момент взрывов была воздушная тревога.

Заметим, что это уже второй раз за сегодняшний день были зафиксированы взрывы в Краматорске. Впервые россияне атаковали город ночью.

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