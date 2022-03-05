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Над Краматорском сбили вражескую крылатую ракету (видео)

Автор: Татьяна Самарук

Украинские ПВО сбили крылатую ракету над Краматорском Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Антона Геращенко в Telegram.

На видео видно, как украинская противовоздушная оборона сбила вражескую ракету над городом Краматорск.

Он мощного взрыва на небе появилась яркая вспышка.

Ранее мы сообщали, что украинские военные под Краматорском сбили шестой российский самолет.

Также мы писали, как отличить украинскую технику от российских оккупантов.

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Краматорск