Над Краматорськом збили ворожу крилату ракету (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка в Telegram .

Він потужного вибуху на небі з'явився яскравий спалах.

На відео видно, як українська протиповітряна оборона збила ворожу ракету над містом Краматорськ.

Раніше ми повідомляли, що українські військові під Краматорськом збили шостий російський літак.

Також ми писали, як відрізнити українську техніку від російських окупантів.

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