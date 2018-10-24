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В Краматорске в жилых домах отключили отопление

Новости » Происшествия    24.10.2018 - 01:04
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Причиной отключения отопления стало отсутствие газа

В городе Краматорск Донецкой области из-за отсутствия газа было приостановлено запуск системы центрального отопления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Краматорского горсовета.

Сообщается, что теплоснабжающие предприятия не могут подать в дома тепло граждан из-за отсутствия газа.

"К сожалению, предприятиям-поставщикам тепла пришлось приостановить процесс запуска в связи с запретом на использование голубого топлива. Такая ситуация сложилась во многих городах страны", - сообщили в городском совете.

Городской голова Краматорска Андрей Панков подготовил обращение к газопоставляющему предприятию и до руководства области относительно урегулирования ситуации, которая сложилась.

"Я понимаю, что ситуация с газом довольно не простая, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы она разрешилась как можно быстрее", - сообщил Панков.

Напомним, тарифы на тепло и горячую воду могут вырасти не ранее 1 января. На расчет новых тарифов и утверждения на местах может уйти два месяца.

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