ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Краматорську в житлових будинках вимкнули опалення

Новини » Надзвичайні події    24.10.2018 - 01:04
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Причиною вимкнення опалення стала відсутність газу

В місті Краматорськ Донецької області через відсутність газу було призупинено запуск системи центрального опалення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Краматорської міськради

Повідомляється, що теплопостачаючі підприємства не можуть подати в оселі тепло громадян через відсутність газу.

"Нажаль, підприємствам-постачальникам тепла довелося призупинити процес запуску у зв’язку із забороною на використання блакитного палива. Така ситуація склалася в багатьох містах країни", - повідомили в міській раді.

Міський голова Краматорську Андрій Панков підготував звернення до газопостачаючого підприємства й до керівництва області стосовно врегулювання ситуації, що склалась.

"Я розумію, що ситуація із газом доволі не проста, але ми зробимо все від нас залежне, щоб вона вирішилась якнайшвидше", - повідомив Панков.

Нагадаємо, тарифи на тепло і гарячу воду можуть зрости не раніше 1 січня. На розрахунок нових тарифів і утвердження на місцях може піти два місяці.

Жителі Києва у жовтні і листопаді платитимуть за тепло за старими тарифами Кабмін дозволив встановлювати лічильники тепла у старих будинках
Новини України Краматорськотопление
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся