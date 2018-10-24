У Краматорську в житлових будинках вимкнули опалення

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Причиною вимкнення опалення стала відсутність газу

В місті Краматорськ Донецької області через відсутність газу було призупинено запуск системи центрального опалення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Краматорської міськради.

Повідомляється, що теплопостачаючі підприємства не можуть подати в оселі тепло громадян через відсутність газу.

"Нажаль, підприємствам-постачальникам тепла довелося призупинити процес запуску у зв’язку із забороною на використання блакитного палива. Така ситуація склалася в багатьох містах країни", - повідомили в міській раді.

Міський голова Краматорську Андрій Панков підготував звернення до газопостачаючого підприємства й до керівництва області стосовно врегулювання ситуації, що склалась.

"Я розумію, що ситуація із газом доволі не проста, але ми зробимо все від нас залежне, щоб вона вирішилась якнайшвидше", - повідомив Панков.

Нагадаємо, тарифи на тепло і гарячу воду можуть зрости не раніше 1 січня. На розрахунок нових тарифів і утвердження на місцях може піти два місяці.