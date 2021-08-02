В Краматорске стартовала стройка новой многопрофильной больницы, - Тимошенко

"По сути, это будет целый медицинский городок. Больница в Краматорске станет своеобразным хабом, сочетающим диагностику, медицинскую помощь и науку", - пишет Тимошенко.

По данным замглавы ОП, большинство видов специализированной медицинской помощи, которые будут предоставляться в медгородке, ранее были недоступны в области или требовали значительного расширения.

В частности, речь идет о кардиохирургии, сосудистой хирургии, гематологии, проктологии, торакальной хирургии, урологии, политравме и многом другом.

Отмечается также, что на базе стационарных отделений будут размещены клинические кафедры Донецкого национального медуниверситета, а услуги больница будет оказывать жителям не только Донецкой, но и Луганской и Харьковской областей. Ожидается, что в смену консультативно-диагностическое подразделение сможет обслуживать 600 пациентов.

Замглавы ОП отмечает также, что в настоящее время Донецкая область является лидером по количеству проектов, реализуемых в ходе "Большой стройки".