У Краматорську стартувало будівництво нової багатопрофільної лікарні, - Тимошенко

"По суті, це буде ціле медичне містечко. Лікарня у Краматорську стане своєрідним хабом, який поєднає діагностику, медичну допомогу та науку", - пише Тимошенко.

За даними заступника голови ОП, більшість видів спеціалізованої медичної допомоги, які будуть надаватися у медмістечку, раніше були недоступні в області або потребували значного розширення.

Зокрема, мова йде про кардіохірургію, судинну хірургію, гематологію, проктологію, торакальну хірургію, урологію, політравму та багато іншого.

Відзначається також, що на базі стаціонарних відділень будуть розміщені клінічні кафедри Донецького національного медуніверситету, а послуги лікарня надаватиме жителям не лише Донецької, але й Луганської та Харківської областей. Очікується, що за зміну консультативно-діагностичний підрозділ зможе обслуговувати 600 пацієнтів.

Заступник голови ОП відзначає також, що наразі Донецька область є лідером за кількістю проєктів, що реалізуються в ході "Великого будівництва".