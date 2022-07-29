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В Краматорске разобрали завалы после обстрела, число жертв возросло

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Украина, Пятница 29 июля 2022 18:30
В Краматорске разобрали завалы после обстрела, число жертв возросло Фото: в Краматорске разобрали завалы после обстрела (Getty Images )
Автор: Евгений Прокопенко

В Краматорске завершены работы на месте завала разрушенного в результате ракетного удара жилого дома. Во время разбора завала обнаружено еще одно тело погибшего мужчины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Всего в результате обстрела погибли два человека и пострадали пятеро. Из них два спасателя, которые были госпитализированы в больницу.

Напомним, 29 июля Россия нанесла ракетный удар по Краматорску. В результате обстрела города был полностью разрушен и загорелся жилой дом и несколько легковушек.

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