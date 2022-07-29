В Краматорске разобрали завалы после обстрела, число жертв возросло
Фото: в Краматорске разобрали завалы после обстрела (Getty Images )
В Краматорске завершены работы на месте завала разрушенного в результате ракетного удара жилого дома. Во время разбора завала обнаружено еще одно тело погибшего мужчины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Всего в результате обстрела погибли два человека и пострадали пятеро. Из них два спасателя, которые были госпитализированы в больницу.
Напомним, 29 июля Россия нанесла ракетный удар по Краматорску. В результате обстрела города был полностью разрушен и загорелся жилой дом и несколько легковушек.
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