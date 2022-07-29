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У Краматорську розібрали завали після обстрілу, кількість жертв зросла

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Україна, П'ятниця 29 липня 2022 18:30
У Краматорську розібрали завали після обстрілу, кількість жертв зросла Фото: у Краматорську розібрали завали після обстрілу (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Краматорську завершено роботи на місці завалу зруйнованого внаслідок ракетного удару житлового будинку. Під час розбору завалу виявлено ще одне тіло загиблого чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Всього внаслідок обстрілу загинуло дві особи та постраждало п'ятеро. З них два рятувальника, яких було госпіталізовано до лікарні.

Нагадаємо, 29 липня Росія завдала ракетного удару по Краматорську. Внаслідок обстрілу міста був повністю зруйнований та загорівся житловий будинок та кілька легковиків.

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Краматорськ
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