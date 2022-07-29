У Краматорську розібрали завали після обстрілу, кількість жертв зросла

Фото: у Краматорську розібрали завали після обстрілу (Getty Images)

У Краматорську завершено роботи на місці завалу зруйнованого внаслідок ракетного удару житлового будинку. Під час розбору завалу виявлено ще одне тіло загиблого чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Всього внаслідок обстрілу загинуло дві особи та постраждало п'ятеро. З них два рятувальника, яких було госпіталізовано до лікарні.