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У Краматорську проведуть операцію з протидії диверсійним загрозам

Новини » Надзвичайні події    28.10.2018 - 14:59
Ілюстративне фото (facebook.com/ato news)
Ілюстративне фото (facebook.com/ato news)

Жителів Краматорська просять 31 жовтня і 1 листопада мати при собі документи

У Краматорську Донецької області з 31 жовтня по 1 листопада буде проводитися операція з протидії терористичним і диверсійних загрозам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що у зв'язку з проведенням 31.10.2018 і 1.11.2018 превентивних заходів з протидії терористичним і диверсійних загрозам у Краматорську мешканців міста закликають не залишати без необхідності свої будинки, дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами тощо.

"У разі необхідності пересування в інші райони міста, щоб уникнути непорозумінь, просимо обов'язково мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, водійське посвідчення, довідку про навчання тощо)", - йдеться в повідомленні.

У Краматорську проведуть операцію з протидії диверсійним загрозам

 

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України підтвердило інформацію про загибель військового на Донбасі. За даними ЗМІ, військовий загинув від кулі снайпера.

Відзначимо, президент України Петро Порошенко на форумі регіонів у Білорусі закликав Російську Федерацію вивести свої війська з України.

 

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