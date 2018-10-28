У Краматорську проведуть операцію з протидії диверсійним загрозам

Ілюстративне фото (facebook.com/ato news)

Жителів Краматорська просять 31 жовтня і 1 листопада мати при собі документи

У Краматорську Донецької області з 31 жовтня по 1 листопада буде проводитися операція з протидії терористичним і диверсійних загрозам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що у зв'язку з проведенням 31.10.2018 і 1.11.2018 превентивних заходів з протидії терористичним і диверсійних загрозам у Краматорську мешканців міста закликають не залишати без необхідності свої будинки, дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами тощо.

"У разі необхідності пересування в інші райони міста, щоб уникнути непорозумінь, просимо обов'язково мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, водійське посвідчення, довідку про навчання тощо)", - йдеться в повідомленні.

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