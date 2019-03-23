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В Краматорске за неделю 4 боевика сдались полиции

Новости » Общество    23.03.2019 - 19:35
В Краматорске за неделю 4 боевика сдались полиции
Иллюстративное фото (Spencer Platt/Getty Images)

Боевики решили воспользоваться шансом освободиться от уголовной ответственности

В Краматорске (Донецкая область) за неделю в полицию сдались 4 боевика незаконных бандформирований. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Нацполіці.

Сообщается, что мужчины занимались дежурством на блокпостах пророссийских террористов за деньги и продовольственные пайки. После того как город был освобожден от террористов, они скрывали свою причастность к бандформированиям, однако решили обратиться в полицию.

"29-летний краматорчанин на блокпосте осматривал автотранспорт, проверял документы у водителей и пассажиров. Задачей наемника было выявление активных украинских патриотов. Наградой за такую "службу" были продукты и деньги", - рассказали правоохранители.

Впоследствии мужчина решил покинуть незаконные вооруженные бандформирования, а когда был освобожден Краматорск решил не ехать за террористами в Донецк, а тщательно скрывать свою прежнюю деятельность.

"Узнав о предоставленном государством шансе освободиться от ответственности за участие в НВФ при условии, что не совершал тяжких преступлений, мужчина сдался полицейским", - сообщили в полиции.

С подобными заявлениями к правоохранителям обратились еще трое местных жителей, которые летом 2014 года "проходили службу" у боевиков "ДНР", однако за несколько недель до освобождения города покинули ряды пророссийских наемников.

"В настоящее время полицейские проверяют деятельность бывших боевиков. После того, как будет доказано, что на время пребывания в НВФ они не совершали тяжких преступлений, мужчины будут официально освобождены от уголовной ответственности", - заявили в полиции.

Напомним, в Бахмуте два боевика добровольно сдались полиции. 30-летний житель Бахмута рассказал, что в 2018 году после освобождения из мест лишения свободы многие его знакомые присоединились к боевикам и чтобы не отличаться от них, он также вступил в НЗФ.

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