UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

До Краматорська надійшов черговий гуманітарний вантаж від Фонду Ахметова

Фото: до Краматорська надійшов черговий гуманітарний вантаж від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Прифронтовий Краматорськ отримав чергову партію гуманітарної підтримки від Фонду Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Дві великі вантажівки з 3,6 тисячами продуктових наборів доставили до міста бригади мобільної видачі фонду. Допомога насамперед призначена для соціально незахищених категорій громадяни.

У кожен набір увійшли продукти, які мають тривалий термін зберігання: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Загалом від початку повномасштабної війни фонд вже передав понад 114 тисяч наборів для мешканців Донеччини та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону. Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гуманітарна допомогаКраматорськ