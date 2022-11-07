До Краматорська надійшов черговий гуманітарний вантаж від Фонду Ахметова

Дві великі вантажівки з 3,6 тисячами продуктових наборів доставили до міста бригади мобільної видачі фонду. Допомога насамперед призначена для соціально незахищених категорій громадяни.

У кожен набір увійшли продукти, які мають тривалий термін зберігання: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Загалом від початку повномасштабної війни фонд вже передав понад 114 тисяч наборів для мешканців Донеччини та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону. Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.