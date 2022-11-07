В Краматорск поступил очередной гуманитарный груз от Фонда Ахметова

Два больших грузовика с 3,6 тысячами продуктовых наборов доставили в город бригады мобильной выдачи фонда. Помощь в первую очередь предназначена для социально незащищенных категорий граждан.

В каждый набор вошли продукты с длительным сроком хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего с начала полномасштабной войны фонд уже передал более 114 тысяч наборов для жителей Донбасса и тех, кто временно эвакуировался из региона. Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.