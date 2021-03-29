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Краматорск усиливает масочный режим в общественном транспорте

Новина українською → Краматорск, Понедельник 29 марта 2021 20:07
Краматорск усиливает масочный режим в общественном транспорте Фото: в Краматорске усиливают масочный режим в транспорте (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Краматорске местная власть усиливает контроль за соблюдением пассажирами масочного режима в общественном транспорте. Патрульная полиция возобновит рейды и будет составлять административные протоколы на нарушителей.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

"В очередной раз обращаюсь к жителям Краматорска! Давайте не подвергать друг друга опасности. Носите маски и придерживайтесь социальной дистанции", - сказал мэр города Александр Гончаренко.

По информации правоохранителей, размер штрафа для пассажира, который нарушает масочный режим, составляет 170 гривен. Штраф за нарушение правил карантина водителем - 17 тысяч гривен.

На рынках города также усилится контроль за соблюдением санитарных норм. Таким образом, на центральном рынке будут открыты только три входа. На каждом из них появится дежурный, который будет контролировать наличие масок у посетителей.

Напомним, в Ивано-Франковске с понедельника ослабят карантин.

Также РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения расширило "красную" зону карантина до 11 регионов. С 29 марта в этой зоне оказалась Черниговская область.

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