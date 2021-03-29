Краматорск усиливает масочный режим в общественном транспорте

В Краматорске местная власть усиливает контроль за соблюдением пассажирами масочного режима в общественном транспорте. Патрульная полиция возобновит рейды и будет составлять административные протоколы на нарушителей.

"В очередной раз обращаюсь к жителям Краматорска! Давайте не подвергать друг друга опасности. Носите маски и придерживайтесь социальной дистанции", - сказал мэр города Александр Гончаренко.

По информации правоохранителей, размер штрафа для пассажира, который нарушает масочный режим, составляет 170 гривен. Штраф за нарушение правил карантина водителем - 17 тысяч гривен.

На рынках города также усилится контроль за соблюдением санитарных норм. Таким образом, на центральном рынке будут открыты только три входа. На каждом из них появится дежурный, который будет контролировать наличие масок у посетителей.