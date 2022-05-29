Краматорськ та сусідні міста - без світла: у чому причина
Фото: ЛЕП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Краматорськ та сусідні міста залишились без електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Краматорська Олександра Гончаренка.
"В результаті бойових дій перебито високовольтну ЛЕП. Краматорськ і всі сусідні міста без світла", - сказав він.
За його словами, на даний момент ремонт ускладнюється через небезпеку напрямку, де сталася аварія.
"Займаються ремонтні бригади", - констатував мер міста.
Нагадаємо, що робота Слов'янської ТЕС у Донецькій області була зупинена з 27 травня через постійні обстріли.
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