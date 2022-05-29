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Краматорськ та сусідні міста - без світла: у чому причина

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Краматорськ, Неділя 29 травня 2022 12:58
Краматорськ та сусідні міста - без світла: у чому причина Фото: ЛЕП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Краматорськ та сусідні міста залишились без електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Краматорська Олександра Гончаренка.

"В результаті бойових дій перебито високовольтну ЛЕП. Краматорськ і всі сусідні міста без світла", - сказав він.

За його словами, на даний момент ремонт ускладнюється через небезпеку напрямку, де сталася аварія.

"Займаються ремонтні бригади", - констатував мер міста.

Нагадаємо, що робота Слов'янської ТЕС у Донецькій області була зупинена з 27 травня через постійні обстріли.

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