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Крали гроші у покупців інтернет-магазинів: ув'язнений організував злочинну схему

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Вінницька область, Вівторок 23 листопада 2021 11:17
Крали гроші у покупців інтернет-магазинів: ув'язнений організував злочинну схему Фото: ув'язнені колонії в Україні займалися онлайн-аферою (ssu.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

Співробітники Служби безпеки України заблокували мережу онлайн-шахраїв, яку організував ув'язнений Вінницької колонії. Він разом із "колегами" крав гроші з карток покупців інтернет-магазинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Ув'язнені за допомогою товаришів, які перебували на волі, відпрацювали схему виманювання грошей. Вони створили фейкові сайти відомих торгових платформ, онлайн продажів та оголошень. Для клієнтів вони представлялися співробітниками магазинів та виманювали інформацію для нібито відправлення товару. Так, за допомогою фішингових ресурсів, вони отримували доступ до банківських карт українців. Шахраї списували гроші на спеціально підготовлені банківські картки або гаманці небанківських платіжних систем.

Нелегальний бізнес проіснував понад 3 місяці. В результаті ошуканими виявилися люди з усіх регіонів країни. А щомісячний "прибуток" злочинців становив понад 100 тисяч гривень. Отримані гроші вони використали для утримання кримінальних кіл.

За даними слідства, до складу групи входило до 10 учасників, у тому числі засуджені, які відбувають покарання за скоєння тяжких злочинів. Через своїх спільників вони отримували мобільні телефони, сім-картки, банківські картки та доступ до фейкових електронних ресурсів.

Під час обшуків у колонії виявили чорну бухгалтерію з картковими рахунками різних банківських установ та засоби зв'язку.

Наразі в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України продовжуються слідчо-оперативні дії щодо притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної схеми.

Фото: СБУ заблокувала мережу онлайн-шахраїв, яку організував ув'язнений колонії (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, в Черкасах Служба безпеки України викрила розкрадання коштів на закупівлі їжі для дитсадків. Фігуранти завищили "ціни" на продукти майже на 1 млн гривень.

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Служба безпеки України
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