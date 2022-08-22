КРАИЛ не определилась с позицией по российскому 1xBet, которому выдала лицензии на работу в Украине

В частности, в КРАИЛ заявили, что "сейчас продолжаются внутренние процедуры по рассмотрению данного вопроса, а также совместная работа с правоохранительными органами в отношении ООО ”Твоя беттинговая компания”.

На вопрос, какая позиция КРАИЛ относительно озвученного руководством страны поручение запретить работу 1xBet в Украине, в пресс-службе Комиссии ответить не смогли, отметив, что "только после завершения и получения результатов будет предоставлено официальную позицию КРАИЛ" и что она будет обнародована на официальном веб-сайте комиссии.

Напомним, 30 марта 2022 года КРАИЛ в разгар полномасштабной войны России против Украины выдала ООО "Твоя беттинговая компания" две лицензии на работу в Украине российской букмекерской конторы 1xBet.

После того, как более 26 тысяч украинцев подписали петицию с требованием аннулировать эти лицензии и запретить деятельность 1xBet в Украине, президент Владимир Зеленский заявил, что нельзя выдавать лицензии компаниям, которые контролируются резидентами страны-агрессора или связанные с ними.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству юстиции и Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей решить вопрос запрета работы 1xBet в Украине.

Ранее в КРАИЛ заявляли, что не увидели у букмекера связи с РФ. Хотя, как оказалось, лицензии были выданы на торговую марку 1xBet, которая зарегистрирована на кипрскую компанию Navasard Limited, которая, по данным Forbes, принадлежит гражданам РФ Романа Семіохіну, Сергею Каршкову и Дмитрию Казоріну.

Как отмечали журналисты InformNapalm в своем расследовании, лоббировал выдачу лицензий 1xbet Борис Баум, который в то время заместителем председателя консультационно-экспертного совета КРАИЛ.