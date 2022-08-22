КРАІЛ не визначилась з позицією щодо російського 1xBet, якому видала ліцензії на роботу в України

Зокрема, в КРАІЛ заявили, що "наразі тривають внутрішні процедури щодо розгляду даного питання, а також спільна робота з правоохоронними органами щодо ТОВ ”Твоя беттінгова компанія”.

На питання, яка позиція КРАІЛ щодо озвученого керівництвом країни доручення заборонити роботу 1xBet в Україні, в прес-службі Комісії відповісти не змогли, зазначивши, що "тільки після завершення та отримання результатів буде надано офіційну позицію КРАІЛ" та що вона буде оприлюднена на офіційному веб-сайті комісії.

Нагадаємо, 30 березня 2022 року КРАІЛ у розпал повномасштабної війни Росії проти України видала ТОВ "Твоя беттінгова компанія" дві ліцензії на роботу в Україні російської букмекерської контори 1xBet.

Після того, як понад 26 тисяч українців підписали петицію з вимогою анулювати ці ліцензії та заборонити діяльність 1xBet в Україні, президент Володимир Зеленський заявив, що не можна видавати ліцензії компаніям, які контролюються резидентами країни-агресора або пов’язані з ними.

Як писало РБК-Україна, прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству юстиції та Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей вирішити питання заборони роботи 1xBet в Україні.

Раніше в КРАІЛ заявляли, що не побачили у букмекера зв’язку з РФ. Хоча, як виявилося, ліцензії були видані на торговельну марку 1xBet, яка зареєстрована на кіпрську компанію Navasard Limited, яка, за даними Forbes, належить громадянам РФ Роману Семіохіну, Сергію Каршкову та Дмитру Казоріну.

Як зазначали журналісти InformNapalm у своєму розслідуванні, лобіював видачу ліцензій 1xBet Борис Баум, який на той час заступником голови Консультаційно-експертної ради КРАІЛ.