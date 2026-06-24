Крах власника мереж "Домашній маркет" та Mashket: хто наступний у черзі на поглинання

Фінансовий крах "Альянс Рітейл Груп" (АРГ) став гучним фіналом стрімкої експансії. Падіння мережі зі 170 магазинів відкриває шлях до більш масштабного переділу FMCG-ринку.
Чому стрімке відкриття 67 магазинів за рік стало не точкою зростання, а початком кінця, і хто наступний у черзі на поглинання – читайте в матеріалі РБК-Україна "Відома мережа магазинів "біля дому" на порозі банкрутства: що чекає на ритейлера".
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Компанія "Альянс Рітейл Груп", яка керувала брендами Mashket, "Домашній маркет", Osnova та PRO Просто продукти, розпочала свій шлях у Вінниці у 2021 році. Проблеми з ліквідністю стали очевидними ще у 2023 році, коли попри виторг у 715 млн грн, бізнес вперше став збитковим.
Фатальним для мережі став 2024 рік: намагаючись конкурувати з лідерами, АРГ відкрила 67 нових точок. Хоча виторг зріс на 70%, борги підскочили з 152 млн до 328 млн грн.
Навіть залучення нового партнера Віталія Павлика з мережею LIGA PRIM не врятувало ситуацію – станом на 2025 рік боргове навантаження сягнуло 408 млн грн, а штат скоротився майже вдвічі. Наразі підприємство фактично перетворилося на "буфер" для списання зобов'язань перед постачальниками.
Банкрутство "Альянс Рітейл Груп" розкриває ширший процес консолідації українського ритейлу. Більшість регіональних мереж працюють на межі рентабельності (0,05–1% чистого прибутку), фінансуючи розвиток не з прибутку, а за кошти товарних кредитів від постачальників та банків.
Експерти зазначають, що регіональні ритейлери на 10–50 магазинів є ідеальними цілями для поглинання через готову інфраструктуру. Такі гравці володіють сформованою клієнтською базою та мають у своєму розпорядженні власні або довгострокові приміщення.
"Але вони не витримують конкуренції з національними гравцями в логістиці, IT та операційній ефективності", - пояснює у коментарі РБК-Україна Анна Анісімова, комерційний директор GDS.
Серед ймовірних кандидатів на M&A у 2026 році називають мережі ЛотОК – через операційні збитки та Delvi – у зв'язку з великою борговою залежністю.
Водночас великі гравці вже почали діяти: Fozzy Group придбала мережу "Бадьорий" (171 магазин), а "Копійка" поглинула 9 магазинів "Гурман".
На заході країни формується новий потужний конгломерат на базі Berta Group та мережі TORBA, який може стати серйозним конкурентом для лідерів ринку.
Реалістичний сценарій, за оцінками експертів, – виражена тріополія в масовому сегменті плюс група регіональних операторів, які виживають завдяки географічній та нішевій спеціалізації.
АТБ будує "фортецю" на власній нерухомості й органічно зростає, плануючи відкриття до 5 000 точок. "Сімі" додала 133 магазини за 2025 рік. Сьогодні це абсолютний рекорд ринку.
А банкрутство АРГ залишається вироком єдиної моделі, яка точно не працює: зростання за чужий рахунок без власного фінансового запасу міцності.