Крах, відродження і переїзди. Як Черкаси крізь терни за 30 років дійшли до УПЛ

У радянський час футбольні колективи Черкаської області зірок із неба не хапали. Команда з обласного центру частіше змінювала назви ("Буревісник", "Колгоспник", "Дніпро", "Граніт", знову "Дніпро"), ніж досягала якихось успіхів. У шостій "українській" зоні Другої ліги черкаська команда була завсідником нижньої половини таблиці.

Іноді траплялося вилітати в змагання до колективів фізкультури, як тоді називали аматорів. Інколи бували спалахи завдяки окремим майстрам. Майбутній зірковий виконавець київського "Динамо" Іван Яремчук розпочинав кар'єру саме в "Дніпрі", а іменитий бомбардир на рівні Другої ліги Сергій Шевченко приїхав до Черкас завершувати активні виступи.

Фото: Іван Яремчук у матчі ветеранів "Динамо" (fcdynamo.com)

Сезон-1991 – останній, у якому вітчизняні команди змагалися в першості СРСР – "Дніпро" завершив на 18-й сходинці. Такий результат дозволив черкащанам стартувати в прем'єрному чемпіонаті України в Першій лізі. Утім, перший млинець виявився гливким. "Дніпро" фінішував у зоні вильоту групи "А" та на сезон 1992/93 опинився в Другій лізі.

Щоправда, надовго там черкащани не затрималися. Зі Степаном Матвіївим на вістрі атаки (20 м'ячів) – нині помічником Романа Григорчука в "Чорноморці" – "Дніпро" виграв чемпіонат і повернувся до Першої ліги. На новому рівні команда не загубилася. Відразу ж фінішувала на 6-й сходинці, але за рік ледь не вилетіла. Та ще й не приїхала на матч проти ЦСКА-"Борисфена"...

Боротися за виживання для команди було звичним аж до сезону 1996/97. Якраз посеред тієї кампанії "Дніпро" перейменували в "Черкаси". Зміна вивіски цього разу мала позитивний ефект. Якщо в сезоні 1997/98 черкащани завершили чемпіонат на 7-й сходинці, то в наступному піднялися на 4-те місце.

Ось тут і випала найреальніша нагода піднятися до Вищої ліги. Переможцем турніру стало "Динамо-2", якому зі зрозумілих причин місце в еліті не світило. Натомість друге-третє місця посіли "Чорноморець" і запорізьке "Торпедо". Утім, "автозаводці" через фінансові проблеми від підвищення в класі відмовилися.

Довелося долю путівки вирішувати в кабінетах. Лобізму черкащанам явно забракло, адже замість прямої путівки "Черкасам" довелося грати перехідний матч. Аутсайдер Вищої ліги "Прикарпаття" розібрався з першоліговим колективом на нейтральному полі (3:1). Але втекти від долі івано-франківцям не вдалося. Через рік вони таки вилетіли з Вищої ліги, до якої досі не поверталися.

За інерцією "Черкаси" ще спробували вийти в еліту в сезоні 1999/2000. Команда навіть зуміла піднятися на 3-тє місце, але наздогнати алчевську "Сталь" не змогла. Натомість скорочення кількості клубів у "вишці" дало Першій лізі лише одну путівку в елітний дивізіон. Не допоміг навіть бомбардирський хист Олега Грицая – героя місцевої публіки 90-х, який "настріляв" 54 голи за три сезони.

Фото: Зоряні "Черкаси" кінця 90-х (cherkassy-sport.com)

Невдовзі настав крах. "Черкаси" в наступному ж сезоні посипалися – втратили лідерів і вилетів до Другої ліги. Провели сезон там і взагалі знялися з розіграшу перед стартом наступного. Щоправда, за рік повернулися, а в сезоні 2005/06 навіть виграли групу та завоювали путівку до Першої ліги. Уже з назвою "Дніпро" колектив став командою-ліфтом, а в 2009 році припинив існування.

З тих пір було кілька спроб повернути великий футбол до Черкас. Це зокрема і "Славутич", який транзитом через назву "Черкаський Дніпро" згодом став "Черкащиною". Та щоразу новим проектам чогось бракувало – фінансів, терпіння, усмішки Фортуни.

Імпульс до вирішального ривка Черкас в УПЛ отримав із маловідомого села зі Звенигородського району – Лебедина, населення якого не дотягує і до п'яти тисяч. Саме там зародився названий на честь місцевого насіннєвого заводу ЛНЗ. До обласного центру команда перебралася перед сезоном 2021/22 – дебютному в Другій лізі.

Незавершений через вторгнення РФ чемпіонат нові черкащани завершили на 3-й сходинці та отримали місце в Першій лізі на воєнний сезон 2022/23. Цей футбольний рік склався для ЛНЗ якнайкраще. Підопічні екс-форварда збірної України Олександра Ковпака виграли групу B, фінішували третіми в чемпіонській гонці та вийшли в плей-офф, де впоралися з "Інгульцем".

Завдяки цьому тріумфу черкащан і виходу до еліти житомирського "Полісся" на футбольній мапі України поменшало обласних центрів, де вболівальники ніколи не бачили матчів Вищої ліги чи Прем'єр-ліги. Таких міст залишилося всього три – Хмельницький, Суми та Херсон.