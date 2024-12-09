Крах режиму Асада в Сирії є поразкою Москви, - ISW

У Сирії впав режим диктатора Башара Асада. Ця подія є стратегічною політичною поразкою Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни.
Перш ніж зробити висновки, аналітики нагадують, що Росія втрутилася в сирійське питання у 2015 році, щоб захистити режим Асада після того, як у 2011 році розпочалися масові протести у рамках більш масштабного руху "Арабська весна". Це як результат, спровокувало громадянську війну в Сирії і погрожувало змістити Асада.
У свою чергу російський диктатор Володимир Путін давно розглядає "кольорові революції", які призвели до появи нових демократичних урядів у колишніх радянських республіках, як загрозу стабільності та безпеці власного режиму.
Путін також ширше виступає проти демократичних рухів за усунення авторитарних правителів, пов'язаних з Кремлем, у всьому світі. Він вважає, що ці рухи заважають його зусиллям щодо створення його уявного багатополярного світу, в якому Росія та її ключові авторитетні союзники та партнери відіграють важливу роль.
Говорячи про Сирію, аналітики зазначають, що нездатність чи рішення Росії не зміцнювати режим Асада в умовах швидкого наступу сирійської опозиції по всій країні - також підірве авторитет Росії як надійного та ефективного безпекового партнера у всьому світі. Як результат, це негативно позначиться на здатності Путіна заручитися підтримкою в усьому світі для багатополярного світу, який він бажає створити.
"Швидкий крах режиму Асада в Сирії - режиму, який Кремль допомагав підтримувати з 2015 року - є стратегічною політичною поразкою Москви і кинув Кремль у кризу, оскільки він прагне зберегти свою стратегічну військову базу в Сирії", - йдеться у звіті.
Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати підтримують мирну передачу влади підзвітному сирійському уряду після захоплення влади повстанцями.
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