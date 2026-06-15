Крах монополії Neuralink: Китай запустив безпечний неінвазивний нейрочип NEO

Безпека - ключовий пріоритет

Головна проблема розрекламованого нейрочипа Neuralink від біостартапу Ілона Маска полягає в екстремальній інвазивності методу: під час операції пацієнту буквально свердлять отвір у черепі та вводять мікроскопічні електродні нитки безпосередньо у сіру мозкову речовину.

Це створює значні ризики відторгнення тканин, крововиливів та інфікування.

Китайська компанія Neuracle пішла принципово іншим шляхом. Їхній чип NEO встановлюється на тверду мозкову оболонку (dura mater) - зовнішню захисну мембрану, яка оточує мозок і спинний мозок.

Пристрій не пробиває тканини, а акуратно фіксується над ними:

Робота системи: вісім високочутливих сенсорів зчитують нейронні сигнали кори головного мозку без прямого контакту із клітинами.

Синхронізація з екзоскелетом: імплант передає команди бездротовим зв'язком на спеціальну роботизовану рукавицю або екзокостюм.

Результат: пацієнт отримує можливість керувати паралізованими кінцівками силою думки через зовнішній робототехнічний софт.

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Державна підтримка та американські конкуренти

Важливою перемогою Китаю стало те, що Національне управління медичної продукції (NMPA) не просто схвалило чип NEO, а й миттєво додало його до державної програми загального медичного страхування з можливістю співоплати.

Це означає, що передова технологія лікування паралічу інтегрується безпосередньо у систему охорони здоров'я та буде доступною для всіх охочих, а не лише для заможних людей.

Водночас у США позиції Маска активно атакують інші сильні гравці з інтерфейсами мозок-комп'ютер (BCI):

Paradomics: успішно тестує високосмуговий мовний інтерфейс, призначений для повернення мовлення людям із важкими неврологічними порушеннями.

Synchron розробила пристрій Stentrode, який вводиться через кровоносну судину та взагалі не вимагає хірургічного розтину черепа. Це гарантує швидке проходження регуляторних тестів.

Blackrock Neurotech працює на базі розробок Університету Юти ще з 2008 року та вже навчила пацієнтів впевнено керувати курсорами комп'ютерів і протезами кінцівок на відстані.

На тлі успіхів конкурентів Neuralink продовжує гальмувати у жорстких бюрократичних лабіринтах США. Щоб хоч якось прискорити процес схвалення клінічних випробувань на людях, Ілон Маск навіть змушений був офіційно найняти команду федеральних лобістів.

Ринок наочно демонструє, що у технологічній гонці BCI перемагає не той, хто обіцяє фантастичне злиття людини зі штучним інтелектом, а той, хто створює безпечний, сертифікований і доступний для лікарень продукт.