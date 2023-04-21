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Крах банку Credit Suisse: власники облігацій на 5 млрд доларів оскаржили списання в суді

Фото: власники облігацій Credit Suisse подали до суду (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Інвестори Credit Suisse, які володіли облігаціями додаткового рівня 1 (AT1) банку на загальну суму 4,5 млрд швейцарських франків (5 млрд доларів) подали до суду на швейцарського банківського регулятора, оскаржуючи законність їх списання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Облігації AT1 на загальну суму 16 млрд швейцарських франків були списані минулого місяця під час порятунку Credit Suisse, що підтримується державою, його швейцарським конкурентом UBS. Це розлютило власників облігацій, які думали, що вони будуть краще захищені, ніж акціонери.

Позов, поданий 18 квітня компанією Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, оскаржує рішення FINMA, що веде до списання, повідомила юридична фірма, яка представляє власників облігацій.

"Рішення FINMA підриває довіру міжнародної спільноти до правової визначеності та надійності швейцарського фінансового центру", - заявив Томас Верлен, керуючий партнер фірми у Швейцарії.

Нагадаємо, в березні швейцарський банківський гігант UBS купив банк Credit Suisse, який опинився в складному становищі. Сума операції склала 3 млрд швейцарських франків. Крах банку Credit Suisse викликав побоювання глобальної фінансової кризи.

Облігації AT1 вважаються досить ризикованою формою боргу, який часто дає більш високу прибутковість. Вони були створені після фінансової кризи 2008 року, щоб зняти ризики з платників податків та підтримати банки.

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