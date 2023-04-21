Крах банку Credit Suisse: власники облігацій на 5 млрд доларів оскаржили списання в суді

Облігації AT1 на загальну суму 16 млрд швейцарських франків були списані минулого місяця під час порятунку Credit Suisse, що підтримується державою, його швейцарським конкурентом UBS. Це розлютило власників облігацій, які думали, що вони будуть краще захищені, ніж акціонери.

Позов, поданий 18 квітня компанією Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, оскаржує рішення FINMA, що веде до списання, повідомила юридична фірма, яка представляє власників облігацій.

"Рішення FINMA підриває довіру міжнародної спільноти до правової визначеності та надійності швейцарського фінансового центру", - заявив Томас Верлен, керуючий партнер фірми у Швейцарії.