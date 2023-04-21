Крах банка Credit Suisse: владельцы облигаций на 5 млрд долларов оспорили списание в суде

Инвесторы Credit Suisse, владевшие облигациями дополнительного уровня 1 (AT1) банка на общую сумму 4,5 млрд швейцарских франков (5 млрд долларов) подали в суд на швейцарского банковского регулятора, оспаривая законность их списания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Облигации AT1 на общую сумму 16 млрд швейцарских франков были списаны в прошлом месяце во время поддерживаемого государством спасения Credit Suisse его швейцарским конкурентом UBS. Это разозлило держателей облигаций, которые думали, что они будут лучше защищены, чем акционеры.
Иск, поданный 18 апреля компанией Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, оспаривает решение FINMA, ведущее к списанию, сообщила юридическая фирма, представляющая держателей облигаций.
"Решение FINMA подрывает доверие международного сообщества к правовой определенности и надежности швейцарского финансового центра", - заявил Томас Верлен, управляющий партнер фирмы в Швейцарии.
Напомним, в марте швейцарский банковский гигант UBS купил оказавшийся в сложном положении банк Credit Suisse. Сумма сделки составила 3 млрд швейцарских франков. Крах банка Credit Suisse вызывал опасения глобального финансового кризиса.
Облигации AT1 считаются довольно рискованной формой долга, который часто дает более высокую доходность. Они были созданы после финансового кризиса 2008 года, чтобы снять риски с налогоплательщиков и поддержать банки.
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