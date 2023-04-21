Крах банка Credit Suisse: владельцы облигаций на 5 млрд долларов оспорили списание в суде

Облигации AT1 на общую сумму 16 млрд швейцарских франков были списаны в прошлом месяце во время поддерживаемого государством спасения Credit Suisse его швейцарским конкурентом UBS. Это разозлило держателей облигаций, которые думали, что они будут лучше защищены, чем акционеры.

Иск, поданный 18 апреля компанией Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, оспаривает решение FINMA, ведущее к списанию, сообщила юридическая фирма, представляющая держателей облигаций.

"Решение FINMA подрывает доверие международного сообщества к правовой определенности и надежности швейцарского финансового центра", - заявил Томас Верлен, управляющий партнер фирмы в Швейцарии.