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Краби, лосось і не тільки. США заборонили імпорт морепродуктів із РФ

Архівне фото: США заборонили імпорт морепродуктів із РФ (unsplash com)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки сьогодні, 22 грудня, ввели заборону на імпорт російських морепродуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Мінфіну США.

Зазначається, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США опублікувало документ, який запроваджує заборону на імпорт з Росії лосося, тріски, краба і минтая.

Заборона поширюється також на морепродукти, які виловили російські судна. 

Обмеження діють незалежно від того, чи були такі риба, морепродукти та їхні заготівлі перероблені або істотно перетворені в інший продукт за межами Росії.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, США та союзники у 2023 році зосередилися на заходах, які завадять Росії ухилятися від санкцій. Зокрема, останнім часом Вашингтон посилив заходи проти компаній, які допомагають Москві експортувати нафту вище за цінову стелю в 60 доларів.

Сьогодні президент США Джо Байден підписав указ про посилення санкцій щодо фінансових установ, які допомагають Росії.

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